Как удалось узнать журналистам, украинские и европейские чиновники возмущены недавними действиями и решениями Трампа.

По мнению политиков в Киеве и Брюсселе, президент США избрал ошибочный подход к мирным переговорам. Они уверены, что завершить войну можно, только усиливая давление на Россию, а не на Украину.

Украинские и европейские чиновники считают, что Путин использует любую экономическую поддержку со стороны США для пополнения российского военного бюджета и продолжения боевых действий.

14 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за предложения Трампа закупать дизельное топливо у России.

"Жаль, что мы теряем сильного партнера... Мы не можем быть слабыми. Иначе мы не сможем выжить", - подчеркнул Зеленский.

Однако проблема заключается в том, что Трамп пока не намерен прекращать попытки "задобрить" главу Кремля.

Источники в Белом доме сообщили СМИ, что американский президент планирует сначала снизить интенсивность боевых действий между Россией и Украиной, а затем предложить Путину новые договоренности.

По данным источников, они будут предусматривать экономические и политические преимущества для России в обмен на соблюдение более длительного прекращения огня. О чем конкретно идет речь - пока не раскрывается.