Трамп готовит пышную встречу Си Цзиньпина на фоне тяжелых переговоров, - Reuters

США запланировали пышные церемонии и масштабные меры по приему главы Китайской народной республики Си Цзиньпина. Однако переговоры глав государств не будут легкими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пышные церемонии на фоне напряженности

Президент США Дональд Трамп 23 сентября приветствует президента Китая Си Цзиньпина в Вашингтоне с трехдневным визитом.

Во время мероприятия китайского лидера Трамп встретит Си и его жену на взлетной полосе, когда они прибудут вечером на военную базу в Мэриленде. Там базируется первый авиационный десантный комплекс.

Также планируется:

официальный ужин со светилами технологий,

военная церемония в Белом доме с полетами реактивных самолетов,

посещение Национального архива, где хранятся подлинники Декларации независимости и Конституции.

Что панируется

Ожидается, что на официальном ужине в четверг соберутся руководители компаний, важных на рынках обеих стран:

Apple,

Nvidia,

OpenAI.

Как и на двух предыдущих встречах с 2025 года, лидеры планируют публичные мероприятия по четко спланированному сценарию.

Вместо совместной пресс-конференции или заявления ожидается, что страны опубликуют двусторонние объявления для внутренней аудитории.

Ожидание во время визита

11-месячное торговое перемирие между США и Киаем заканчивается в ноябре. Но стороны имеют разногласия во взглядах на разные вопросы.

Лица, знакомые с планами, заявили Reuters, что Си, вероятно, настойчиво поставит на повеську дня претензии Пекина на Тайвань. Этой темы Вашингтон предпочел бы избежать, считают они.

Хотя Трамп, вероятно, сохранит жесткий контроль над экспортом США, несмотря на отрицание Си.

Переговоры, запланированные на 24 сентября, все же могут привести к:

соглашениям о снижении тарифов в определенных секторах,

сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков,

расширению диалога между военными.

По данным источников, ожидается, что Трамп будет добиваться освобождения некоторых американцев и других лиц, содержащихся в Китае.

Две страны также могли бы договориться больше об обсуждении вопросов искусственного интеллекта. В этой области США и Китай являются конкурентами.

Сами лидеры могут не чувствовать необходимости идти на компромиссы, говорят аналитики.

Тема Ирана, предположительно, будет присутствовать на переговорах. Вашингтон считает, что Пекин может использовать свое влияние на Тегеран. Но Трамп заявил, что не видит необходимости обращаться за помощью в Китай.