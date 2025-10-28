Трамп готує нові санкції проти Росії, щоб змусити Путіна до переговорів, - Вітакер

"Ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися", - наголосив він.

Міністерство фінансів США минулого тижня запровадило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл". Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

"Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", - сказав Вітакер.

Ціни на нафту стрибнули після оголошення санкцій. Проте реакція ринку була стриманою через невизначеність щодо того, наскільки серйозно США буде застосовувати нові заходи проти РФ.

Однак, на думку посла США в НАТО, це лише початок.

"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", - повідомив він.