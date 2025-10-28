Трамп готовит новые санкции против России, чтобы принудить Путина к переговорам, - Уитакер

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться", - подчеркнул он.

Министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

"Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", - сказал Уитакер.

Цены на нефть прыгнули после объявления санкций. Однако реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно США будет применять новые меры против РФ.

Однако, по мнению посла США в НАТО, это только начало.

"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - сообщил он.