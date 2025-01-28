Трамп готує "найбільшу операцію з масової депортації в історії США", - Білий дім

Депортація мігрантів із США

Нагадаємо, однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа було питання масових депортацій нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів.

Вже 24 січня США почали депортацію нелегалів.

Проте не усі країни погодились одразу прийняти назад своїх мігрантів. Під час інциденту з Колумбією США пригрозили країні 25% митами на всі товари та санкціями, після чого країна погодилася на умови Трампа.

Також США готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.

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