В Конгресі США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

Сполучені Штати Америки (США) готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт спікера Палати представників США Майка Джонсона.