В Конгресі США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів
Сполучені Штати Америки (США) готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт спікера Палати представників США Майка Джонсона.
"Колумбія та всі країни мають бути напоготові - Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги щодо прийняття своїх громадян, які нелегально перебувають у США", - заявив Джонсон.
Спікер Палати представників додав, що голова Білого дому Дональд Трамп ставить Штати на перше місце, а Конгрес впроваджуватиме політику, яка "посилить його порядок денний".
Боротьба з нелегальними мігрантами у США
Питання масових депортацій нелегальних мігрантів зі Штатів стала однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Трампа. 24 січня у Білому домі вже анонсували перші кроки в цьому питанні.
Водночас не усі країни погодились одразу прийняти назад своїх мігрантів. Під час інциденту з Колумбією США пригрозили країні 25% митами на всі товари та санкціями, після чого Богота й Вашингтон досягли порозуміння.
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