Колумбія не прийняла мігрантів з США. Трамп анонсував жорстку відповідь
Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на всі товари з Колумбії та санкції проти цієї країни. Це сталося після того, як Богота кілька годин тому відмовилася приймати літаки з депортованими мігрантами зі Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.
"Мені щойно повідомили, що двом рейсам з репатріації зі Сполучених Штатів з великою кількістю нелегальних злочинців не дозволили приземлитися в Колумбії. Цей наказ був відданий президентом-соціалістом Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу", - йдеться в повідомленні.
За словами президента США, заборона Петро на ці рейси поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів, у зв'язку з чим Трамп доручив своїй адміністрації негайно вжити низку рішучих заходів у відповідь. Зокрема, глава Білого дому:
- дав команду запровадити надзвичайні 25% мита на всі товари, що вводяться в США з Колумбії. За словами Трампа, через тиждень мита буде підвищено до 50%;
- доручив заборонити поїздки в Штати посадовим особам уряду Колумбії, а також усім союзникам і прихильникам. Йдеться, зокрема, про негайне відкликання віз;
- сказав запровадити візові санкції щодо всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;
- реалізувати посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян і вантажів Колумбії з міркувань нацбезпеки;
- доручив повне введення санкцій відповідно до Міжнародного економічного надзвичайного стану (IEEPA), включно із санкціями у фінансовій, банківській та казначейській сферах.
"Ці заходи - тільки початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушувати свої законні зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони змусили проникнути до Сполучених Штатів", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, тема масових депортацій нелегальних мігрантів зі США стала однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Днями, 24 січня, у Білому домі анонсували, що країна вже почала депортацію нелегалів.
Однак не однією Колумбією. Учора стало відомо, що Мексика теж не захотіла приймати літак, який депортував мігрантів зі Штатів. Країна відхилила прохання президента США.
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