Трамп готовит "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории США", - Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует начать "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории Америки. Речь идет о нелегальных преступниках.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По ее словам, Трамп "сосредоточен на запуске крупнейшей в истории Америки операции по массовой депортации нелегальных преступников".
Отвечая на вопрос об иммиграционном законодательстве Трампа, она отметила, что Белый дом будет отдавать предпочтение насильственным преступникам, когда дело дойдет до депортации.
При этом, по ее словам, ненасильственные иммигранты также будут испытывать не меньшее влияние.
Напомним, одним из главных обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа был вопрос массовых депортаций нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов.
Уже 24 января США начали депортацию нелегалов.
Однако не все страны согласились сразу принять обратно своих мигрантов. Во время инцидента с Колумбией США пригрозили стране 25% пошлинами на все товары и санкциями, после чего страна согласилась на условия Трампа.
Также США готовы ввести санкции против тех стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Штатах.
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