Трамп готовит "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории США", - Белый дом

Депортация мигрантов из США

Напомним, одним из главных обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа был вопрос массовых депортаций нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов.

Уже 24 января США начали депортацию нелегалов.

Однако не все страны согласились сразу принять обратно своих мигрантов. Во время инцидента с Колумбией США пригрозили стране 25% пошлинами на все товары и санкциями, после чего страна согласилась на условия Трампа.

Также США готовы ввести санкции против тех стран, которые будут отказываться принимать обратно своих граждан, нелегально находящихся в Штатах.

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