Колумбія погодилася на умови Трампа: США не запроваджуватимуть мита і санкції

Сполучені Штати не запроваджуватимуть тарифів і санкцій щодо Колумбії. Угоди про повернення депортованих мігрантів досягнуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Південноамериканська країна погодилася з усіма умовами президента Трампа, включно з необмеженим прийомом усіх нелегальних мігрантів із Колумбії, які повертаються зі Сполучених Штатів. Зокрема на американських військових літаках, без обмежень і затримок", - заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

Вона також додала, що розпорядження про тарифи і санкції залишиться непідписаним, "якщо Колумбія не порушить цю угоду".

Тим часом колумбійський президент Густаво Петро ретвітнув заяву Білого дому незабаром після її публікації.

Крім того, глава МЗС Колумбії Луїс Хільберто Мурільо підтвердив, що обидві країни подолали дипломатичний "глухий кут", сказавши, що країна й далі прийматиме депортованих громадян зі США. Він також додав, що найближчими днями планує вирушити до Вашингтона разом із послом Колумбії в Сполучених Штатах, щоб простежити за виконанням угод між двома країнами.

"Ми продовжимо приймати колумбійців, які повертаються як депортовані, гарантуючи їм гідні умови", - сказав Мурільо.