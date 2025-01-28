Трамп готує "найбільшу операцію з масової депортації в історії США", - Білий дім
Президент США Дональд Трамп планує розпочати "найбільшу операцію з масової депортації в історії Америки. Йдеться про нелегальних злочинців.
Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За її словами, Трамп "зосереджений на запуску найбільшої в історії Америки операції з масової депортації нелегальних злочинців".
Відповідаючи на запитання про імміграційне законодавство Трампа, вона зазначила, що Білий дім віддаватиме перевагу насильницьким злочинцям, коли справа дійде до депортації.
При цьому, за її словами, ненасильницькі іммігранти також зазнаватимуть не меншого впливу.
Депортація мігрантів із США
Нагадаємо, однією з головних обіцянок передвиборчої кампанії Дональда Трампа було питання масових депортацій нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів.
Вже 24 січня США почали депортацію нелегалів.
Проте не усі країни погодились одразу прийняти назад своїх мігрантів. Під час інциденту з Колумбією США пригрозили країні 25% митами на всі товари та санкціями, після чого країна погодилася на умови Трампа.
Також США готові запровадити санкції проти тих країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають у Штатах.
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