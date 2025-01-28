Трамп готує "найбільшу операцію з масової депортації в історії США", - Білий дім

Президент США Дональд Трамп планує розпочати "найбільшу операцію з масової депортації в історії Америки. Йдеться про нелегальних злочинців.

Про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.