Трамп готовит "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории США", - Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует начать "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории Америки. Речь идет о нелегальных преступниках.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.