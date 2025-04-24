Трамп готовий зустрітися з Путіним: коли це може статися

Глава Білого дому припустив, що він зустрінеться з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

"Це можливо, але, скоріш за все, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія стала місцем проведення переговорів між Росією та Україною, під час яких обидві країни обговорюють потенційне припинення вогню.

Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа під час другого терміну, після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.