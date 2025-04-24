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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп готовий зустрітися з Путіним: коли це може статися

Фото: президенти Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і озвучив приблизні терміни переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Білого дому припустив, що він зустрінеться з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.

"Це можливо, але, скоріш за все, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія стала місцем проведення переговорів між Росією та Україною, під час яких обидві країни обговорюють потенційне припинення вогню.

Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа під час другого терміну, після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.

Лондонські переговори щодо миру в Україні

23 квітня в Лондоні відбулися переговори делегацій України, Британії, Франції та Німеччини стосовно завершення війни.

Під час зустрічі США запропонували новий мирний план, за яким Вашингтон готовий визнати Крим територією РФ і скасувати антиросійські санкції. Взамін Росія обіцяє припинити всі бойові дії та заморозити війну.

Натомість президент Зеленський відмовився від такого сценарію.

Крім того, глава держави нагадав про Кримську декларацію - позицію першої адміністрації Трампа.

Трамп засудив позицію Зеленського і сказав, що війна затягнеться надовго, а Україна ризикує повністю втратити незалежність.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф вирушив до Москви, де у п'ятницю, 25 квітня, зустрінеться з Путіним.

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Дональд Трамп