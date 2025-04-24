Трамп готов встретиться с Путиным: когда это может произойти

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и озвучил примерные сроки переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Глава Белого дома предположил, что он встретится с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.
"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого", - сказал президент, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия стала местом проведения переговоров между Россией и Украиной, во время которых обе страны обсуждают потенциальное прекращение огня.
Ближневосточное турне, запланированное на 13-16 мая, станет второй зарубежной поездкой Трампа во время второго срока, после запланированного на эти выходные визита в Рим на похороны Папы Римского.
23 апреля в Лондоне состоялись переговоры делегаций Украины, Британии, Франции и Германии по завершению войны.
В ходе встречи США предложили новый мирный план, по которому Вашингтон готов признать Крым территорией РФ и отменить антироссийские санкции. Взамен Россия обещает прекратить все боевые действия и заморозить войну.
Однако президент Зеленский отказался от такого сценария.
Кроме того, глава государства напомнил о Крымской декларации - позиции первой администрации Трампа.
Трамп осудил позицию Зеленского и сказал, что война затянется надолго, а Украина рискует полностью потерять независимость.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву, где в пятницу, 25 апреля, встретится с Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.