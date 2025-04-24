Трамп готов встретиться с Путиным: когда это может произойти

Глава Белого дома предположил, что он встретится с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого", - сказал президент, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия стала местом проведения переговоров между Россией и Украиной, во время которых обе страны обсуждают потенциальное прекращение огня.

Ближневосточное турне, запланированное на 13-16 мая, станет второй зарубежной поездкой Трампа во время второго срока, после запланированного на эти выходные визита в Рим на похороны Папы Римского.