Трамп готовий зустрітися з Путіним: коли це може статися
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і озвучив приблизні терміни переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Глава Білого дому припустив, що він зустрінеться з Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів у травні.
"Це можливо, але, скоріш за все, ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього", - сказав президент, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії.
Саудівська Аравія стала місцем проведення переговорів між Росією та Україною, під час яких обидві країни обговорюють потенційне припинення вогню.
Близькосхідне турне, заплановане на 13-16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа під час другого терміну, після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папи Римського.
Лондонські переговори щодо миру в Україні
23 квітня в Лондоні відбулися переговори делегацій України, Британії, Франції та Німеччини стосовно завершення війни.
Під час зустрічі США запропонували новий мирний план, за яким Вашингтон готовий визнати Крим територією РФ і скасувати антиросійські санкції. Взамін Росія обіцяє припинити всі бойові дії та заморозити війну.
Натомість президент Зеленський відмовився від такого сценарію.
Крім того, глава держави нагадав про Кримську декларацію - позицію першої адміністрації Трампа.
Трамп засудив позицію Зеленського і сказав, що війна затягнеться надовго, а Україна ризикує повністю втратити незалежність.
Спецпосланець президента США Стів Віткофф вирушив до Москви, де у п'ятницю, 25 квітня, зустрінеться з Путіним.
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