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Трамп готов встретиться с Путиным: когда это может произойти

Четверг 24 апреля 2025 05:02
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Трамп готов встретиться с Путиным: когда это может произойти Фото: президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и озвучил примерные сроки переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Белого дома предположил, что он встретится с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого", - сказал президент, отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия стала местом проведения переговоров между Россией и Украиной, во время которых обе страны обсуждают потенциальное прекращение огня.

Ближневосточное турне, запланированное на 13-16 мая, станет второй зарубежной поездкой Трампа во время второго срока, после запланированного на эти выходные визита в Рим на похороны Папы Римского.

Лондонские переговоры по миру в Украине

23 апреля в Лондоне состоялись переговоры делегаций Украины, Британии, Франции и Германии по завершению войны.

В ходе встречи США предложили новый мирный план, по которому Вашингтон готов признать Крым территорией РФ и отменить антироссийские санкции. Взамен Россия обещает прекратить все боевые действия и заморозить войну.

Однако президент Зеленский отказался от такого сценария.

Кроме того, глава государства напомнил о Крымской декларации - позиции первой администрации Трампа.

Трамп осудил позицию Зеленского и сказал, что война затянется надолго, а Украина рискует полностью потерять независимость.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву, где в пятницу, 25 апреля, встретится с Путиным.

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