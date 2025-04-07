"Продавай зараз": світові ринки втратили 9,5 трильйона доларів через тарифи Трампа
Ситуація на фінансових ринках погіршилася. Інвестори позбулися надій на те, що президент Дональд Трамп змінить свою тарифну політику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Акції 7 квітня впали, довівши триденний обвал вартості світового капіталу до приблизно 9,5 трлн доларів.
Європейський Stoxx 600 впав на 5%. Азія пережила найгірший день з 2008 року. Ф'ючерси на акції американського S&P 500 показали втрату 3%.
Трамп рішуче налаштований на тарифи, незважаючи на попередження про рецесію від відомих економістів і критику з боку керівників хедж-фондів, таких як його прихильник Білл Екман.
Трамп сказав репортерам на борту Air Force One "забути про ринки на секунду", незважаючи на розпродаж, що охопив Волл-стріт.
"Починає здаватися, що ринок переходить у стан "продавай зараз, став питання пізніше", - сказав Стефан Кемпер, головний інвестиційний стратег BNP Paribas Wealth Management. "Ринок шукає точку максимального болю, в якій адміністрація Трампа і/або ФРС почнуть моргати".
Ринки по всьому світу обвалилися через розпродаж. Акції Tesla впали на 10% після того, як Деніел Айвс, аналітик Wedbush Securities знизив свою цільову ціну. Apple, Amazon і Citigroup впали приблизно на 5%.
Європейський індекс Stoxx 600 впав до найнижчого рівня з грудня 2023 року, а німецький індекс DAX ненадовго впав на 10%, перш ніж відновитися. Оборонні компанії, одні з найефективніших акцій цього року, опинилися серед тих, хто найбільше постраждав, оскільки інвестори нарощували грошові кошти, продаючи акції.
В Азії індекс Hang Seng впав на 13%, а Південна Корея також ненадовго призупинила ордери на продаж для програмної торгівлі. Політики Китаю обговорювали на вихідних заходи щодо стабілізації економіки та ринків, включно з питанням про прискорення планів з вивільнення стимулів для підтримки споживання.
Тим часом, стратеги попередили про більш глибокі втрати в разі, якщо рецесія торкнеться ринку. Трейдери також підвищили свої очікування щодо зниження процентної ставки Федеральної резервної системи цього року.
Нагадаємо, президент США 2 квітня заявив про те, що запроваджує з 9 квітня 10%-ві мита на всі країни і підвищені для деяких партнерів. Це призвело до падіння фондових ринків по всьому світу і зниження цін на нафту. Російська нафта впала до 50 доларів. Це основне джерело доходів для війни Росії проти України.