Трамп готов сделать исключения из таможенных тарифов для большинства стран
Президент США Дональд Трамп не исключил отмену действующих таможенных тарифов для ряда торговых партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Может быть несколько исключений по очевидным причинам, но я бы сказал, что 10% - это минимум", - заявил президент журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One.
Он не сказал, что это за "очевидные причины", и не указал на какие-либо новые изменения в своей тарифной политике.
Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10-процентного тарифа для большинства торговых партнеров США. Хотя в то же время он настаивал на том, что "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, которые стремятся вести переговоры о торговых соглашениях.
Президент также преуменьшил значение потрясений на биржах.
"Я думаю, что рынки сегодня были стабильными. Я думаю, люди видят, что мы в отличной форме", - сказал Трамп и добавил, что доллар США "всегда" будет оставаться "валютой выбора".
Тем не менее, согласно подсчетам Bloomberg Economics, даже со временным облегчением для других торговых партнеров, высокая тарифная ставка 125% для Китая, приведет к тому, что средняя ставка пошлины в США достигнет исторического уровня. Затяжной торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира угрожает торговле на сумму 690 миллиардов долларов.
Таможенная война США
Дональд Трамп 2 апреля ввел новые пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран мира. Ставки колеблются от 10 до 54% в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья.
Введение пошлин спровоцировало падение индексов на мировых фондовых рынках, в частности в США, в Китае и на Тайване.
9 апреля Трамп приостановил на 90 дней дополнительные таможенные тарифы для более 75 стран, обратившихся к США с предложением переговоров. На указанный период для этих стран установлена единая таможенная ставка 10%.
Таможенная война Трампа серьезно дестабилизировала мировые рынки. 10 апреля инвесторы распродавали американские облигации, а вместо доллара покупали швейцарский франк, евро, японскую иену и золото.
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