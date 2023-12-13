Трамп готовий зняти санкції з КНДР у разі приходу до влади. Politico розповіло деталі

"Трамп розглядає план, що дає змогу Північній Кореї зберегти свою ядерну зброю і пропонує режиму фінансові стимули для припинення виробництва нових бомб", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що цей крок ознаменував би різкий відхід від його колишньої позиції щодо цього питання і зрушення в бік поступок північнокорейському диктатору Кім Чен Ину, з яким у Трампа склалися надзвичайно дружні стосунки під час його перебування при владі.

Politico пише, що Трамп може бути готовий відмовитися навіть від спроб переконати Кім Чен Ина знищити ядерну зброю своєї країни, якщо він виграє президентські вибори у 2024 році.

Трамп може вважати марними переговори про озброєння - і замість цього зосереджується на ширшому завданні - конкуренції з Китаєм.

Трамп може зняти санкції з КНДР

Один зі співрозмовників видання заявив, що Трамп дуже зацікавлений в укладенні угоди з Північною Кореєю.

За словами людей, поінформованих про це, одна з ідей, яку обмірковує Трамп, полягатиме в тому, щоб спонукати Північну Корею заморозити свою ядерну програму і припинити розробку нової зброї в обмін на звільнення від економічних санкцій і деяку іншу форму допомоги.

Це також вимагатиме створення системи перевірки, щоб гарантувати, що Північна Корея дотримається свого слова.

"Цілком можливо, що Трамп все ще міг би переслідувати денуклеаризацію як довгострокову мету, але укласти навіть короткострокову угоду з Північною Кореєю, в якій це прямо не вказано, було б відходом від стандартної політики США", - додало Politico.

На кого може вплинути така політика Трампа

Якщо Трамп пом'якшить свій підхід, це може стривожити таких союзників, як Південна Корея і Японія, і нервувати членів його власної партії, які віддають перевагу більш жорсткому підходу до КНДР.

Це також зробило колишнього президента об'єктом критики за лицемірство, оскільки він послідовно критикував адміністрацію Барака Обами за полегшення економічних проблем Ірану в обмін на припинення його просування до створення першої ядерної зброї.

Трамп, будучи президентом, вивів США з ядерної угоди з Іраном часів Барака Обами. Розмови Трампа про стратегію Північної Кореї також сигналізують те, що колишній президент упевнений у своєму статусі фаворита на виборах від Республіканської партії і зосередив свою увагу на питаннях, які хвилювали його як президента.

Ядерна програма КНДР

Умовна назва наукових досліджень КНДР у сфері створення бойових ядерних зарядів і призначених для їхньої доставки ракет-носіїв.

10 лютого 2005 року КНДР вперше відкрито заявила про створення в країні ядерної зброї. 9 жовтня 2006 року був проведений перший ядерний вибух. У квітні 2012 року до конституції КНДР було внесено поправки про ядерний статус країни.

Ядерна програма і запуск ракет КНДР викликають заклопотаність США і Японії - з їхнього боку проти КНДР неодноразово вводилися жорсткі санкції. Водночас Китай, попри формальний осуд, залишається військовим союзником і економічним партнером КНДР.

Відносини США і КНДР у ядерній сфері

Нещодавно Сполучені Штати, Південна Корея і Японія запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять із КНДР.

На початку листопада повідомлялося, що Північна Корея має намір посилити розробку ядерної зброї у відповідь на нещодавній випробувальний запуск США міжконтинентальної балістичної ракети.

На початку року глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові відреагувати на агресію КНДР різним озброєнням, зокрема ядерною зброєю.