США, Японія і Південна Корея посилять взаємодію на тлі зростаючої загрози з КНДР

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі у той час, коли Північна Корея повідомила про намір вивести на орбіту більше "супутників-шпигунів".

Країни погодили нові ініціативи щодо відповіді на загрози з Північної Кореї в кіберпросторі.

"Ми також запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які надходять з КНДР, від її кіберзлочинності та відмивання грошей у криптовалюті до безрозсудних випробувань в космосі та балістичних ракет", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Його японський колега Такео Акіба заявив, що "незаконна кібердіяльність" КНДР стала останнім викликом. Він сказав, що це є для Пхеньяна "джерелом коштів" для розробки ядерних ракет.

Салліван сказав, що країни продовжують виступати за мир, стабільність і свободу судноплавства в Східному і Південно-Китайському морях.

Співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через військову співпрацю між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року або наприкінці жовтня, коли країни провели перші в історії спільні повітряні навчання.