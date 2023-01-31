ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США заявили про готовність застосувати ядерну зброю у разі агресії КНДР

Новость на русском →
Сеул, Вівторок 31 січня 2023 11:06
У США заявили про готовність застосувати ядерну зброю у разі агресії КНДР Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові відреагувати на агресію КНДР різним озброєнням, зокрема ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони США перебуває з візитом у Сеулі, де Вашингтон намагається запевнити свого ключового азіатського союзника в ядерних обов'язках на тлі зростаючих загроз з боку Північної Кореї.

"Сполучені Штати твердо дотримуються своїх розширених зобов'язань щодо стримування, які включають весь спектр оборонних можливостей, у тому числі загальні, ядерні та протиракетні засоби оборони", - заявив Ллойд на брифінгу після зустрічі з главою Міноборони Південної Кореї Лі Чжон Сопом.

Минулого року Північна Корея, яка має ядерну зброю, в рамках навчань запустила безпрецедентну кількість ракет, включаючи міжконтинентальні снаряди, здатні досягти материкової частини США.

Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Пхеньян може готуватися до першого з 2017 випробування ядерного пристрою.

На тлі таких дій від деяких політиків Південної Кореї пролунали заклики повернути тактичну ядерну зброю США чи південнокорейську ядерну програму. Однак офіційні особи Сеула відкинули таку можливість.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

Пізніше в НАТО заявили, що постачання зброї для ПВК "Вагнера" КНДР лише розпалює загарбницьку війну Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Сполучені Штати Америки Ядерна зброя Пентагон
NEWS
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гонка наступів. Що визначить хід війни в Україні та змінить розстановку сил на фронті