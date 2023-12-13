Трамп готов снять санкции с КНДР в случае прихода к власти. Politico рассказало детали

"Трамп рассматривает план, позволяющий Северной Корее сохранить свое ядерное оружие и предлагает режиму финансовые стимулы для прекращения производства новых бомб", - говорится в материале.

Отмечается, что этот шаг ознаменовал бы резкий отход от его прежней позиции по этому вопросу и сдвиг в сторону уступок северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, с которым у Трампа сложились чрезвычайно дружеские отношения во время его пребывания у власти.

Politico пишет, что Трамп может быть готов отказаться даже от попыток убедить Ким Чен Ына уничтожить ядерное оружие своей страны, если он выиграет президентские выборы в 2024 году.

Трамп может считать бесполезными переговоры о вооружении - и вместо этого сосредотачивается на более широкой задаче - конкуренции с Китаем.

Трамп может снять санкции с КНДР

Один из собеседников издания заявил, что Трамп очень заинтересован в заключении сделки с Северной Кореей.

По словам людей, информированных об этом, одна из идей, которую обдумывает Трамп, будет заключаться в том, чтобы побудить Северную Корею заморозить свою ядерную программу и прекратить разработку нового оружия в обмен на освобождение от экономических санкций и некоторую другую форму помощи.

Это также потребует создания системы проверки, чтобы гарантировать, что Северная Корея сдержит свое слово.

"Вполне возможно, что Трамп все еще мог бы преследовать денуклеаризацию как долгосрочную цель, но заключить даже краткосрочную сделку с Северной Кореей, в которой это прямо не указано, было бы отходом от стандартной политики США", - добавило Politico.

На кого может повлиять такая политика?

Если Трамп смягчит свой подход, это может встревожить таких союзников, как Южная Корея и Япония, и нервировать членов его собственной партии, которые предпочитают более жесткий подход к КНДР.

Это также сделало бывшего президента объектом критики за лицемерие, поскольку он последовательно критиковал администрацию Барака Обамы за облегчение экономических проблем Ирана в обмен на прекращение его продвижения к созданию первого ядерного оружия.

Трамп, будучи президентом, вывел США из ядерной сделки с Ираном времен Барака Обамы. Разговоры Трампа о стратегии Северной Кореи также сигнализируют то, что бывший президент уверен в своем статусе фаворита на выборах от Республиканской партии и сосредоточил свое внимание на вопросах, которые волновали его как президента.

Ядерная программа КНДР

Условное название научных исследований КНДР в сфере создания боевых ядерных зарядов и предназначенных для их доставки ракет-носителей.

10 февраля 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведен первый ядерный взрыв. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Ядерная программа и запуск ракет КНДР вызывают озабоченность США и Японии - с их стороны против КНДР неоднократно вводились жесткие санкции. В то же время Китай, несмотря на формальное осуждение, остается военным союзником и экономическим партнером КНДР.

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Отношения США и КНДР в ядерной сфере

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония недавно запустили новые трехсторонние инициативы для противодействия угрозам, поступающим из КНДР.

В начале ноября сообщалось, что Северная Корея намерена усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.

В начале года глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы отреагировать на агрессию КНДР разным вооружением, в том числе ядерным оружием.