КНДР збирається посилити ядерні розробки у відповідь на ракетні випробовування США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний п івнічнокорейський військовий коментатор сказав державному ЗМІ Північної Кореї KCNA, що незважаючи на невдачу випробування, присутність південнокорейських "військових маріонеткових гангстерів" свідчить про те, що ядерна зброя США була націлена нібито саме на Північну Корею.

"КНДР, як і раніше, продовжуватиме свої військові зусилля, щоб зміцнити стримування та забезпечити стратегічну безпеку на Корейському півострові та в регіоні", - сказав він.

Крім цього, в публікації критикувались США та Південна Корея, зокрема, за незодавнє розміщення американських ядерних стратегічних бомбардувальників у Південній Кореї.

"Ядерна загроза з боку США та їх васальних сил для КНДР наближається до нової червоної лінії", - сказав північнокорейський коментатор, закликаючи до зміцнення "ядерних збройних сил самооборони".

Американські випробування МБР

За більш як 50-річну історію ракети США проводили випробування ракети Minuteman III понад 300 разів. Востаннє випробування міжконтинентальної ракети проводилися 19 квітня 2023 року з бази Ванденберг.

Тоді Minuteman III була оснащена однією тестовою ракетою, що повертається. Випробування мали продемонструвати, що сили ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття.

В цей раз американські військові здійснили контрольоване знищення міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III над Тихим океаном через аномалію під час випробувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.