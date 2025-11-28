За даними видання, президент США Дональд Трамп направив свого спецпредставника Стіва Віткоффа і зятя Джареда Кушнера, щоб вони зробили пряму пропозицію щодо угоди російському диктатору Володимиру Путіну.

The Telegraph пише, що план визнання контролю РФ над окупованими територіями України, найімовірніше, "буде реалізовано", навіть попри стурбованість європейських партнерів України.

"Дедалі очевидніше, що американців не хвилює позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть", - сказало неназване джерело видання.

Водночас у четвер, 27 листопада, російський диктатор Володимир Путін заявляв про те, що "юридичне визнання російськими" Криму, Донецької та Луганської областей стане одним з головних питань переговорів щодо мирного плану США.