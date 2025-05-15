Трамп готовий відвідати завтра переговори в Туреччині, але є умова

Переговори України та Росії у Стамбулі

Диктатор Росії Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною з 15 травня у Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до діалогу, однак виключно з самим Путіним, а не з його представниками.

Зеленський прибув до Туреччини 15 травня. У столиці країни, Анкарі, він зустрінеться із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Після цього очікуватиме на приїзд Путіна і готовий вилетіти до Стамбула в разі, якщо російський лідер туди прибуде.

Москва тривалий час не повідомляла, хто саме увійде до складу російської делегації на перемовини в Туреччині, однак 14 травня стало відомо, що Путін не планує брати в них участь. Делегацію від Росії очолить помічник диктатора Володимир Мединський, який вже представляв РФ під час переговорів у 2022 році.

Детальніше про заплановані переговори між Україною та Росією 15 травня в Туреччині - у матеріалі РБК-Україна.

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