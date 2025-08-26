Трамп готовий відвідати Китай і зустрітися з Сі Цзіньпіном: названо терміни
Президент Дональд Трамп анонсував візит до Китаю та зустріч із президентом Сі Цзіньпіном для продовження переговорів щодо нової торговельної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
У понеділок глава Білого дому заявив, що США та Китай - дві найбільші економіки світу - "матимуть чудові відносини".
Водночас, Трамп застеріг, що при бажанні міг би "знищити Китай", використовуючи "неймовірні козирі", які має у своєму розпорядженні.
"У нас значно більші й кращі козирі, ніж у них. Вони мають певні козирі. У нас є неймовірні козирі. Але я не хочу їх використовувати. Якби я це зробив, це знищило б Китай", - сказав президент журналістам в Овальному кабінеті.
Не зовсім зрозуміло, чи мав Трамп на увазі під "козирями" економічні важелі, політичний вплив чи щось інше.
Крім того, американський лідер зазначив, що нещодавно говорив із головою КНР Сі Цзіньпіном та розглядає можливість поїздки у Китай для переговорів.
За його словами, він імовірно відвідає Пекін цього року або на початку 2026 року.
Митна війна США та Китаю
Впродовж цього року Трамп кілька разів підвищував мита на імпорт китайських товарів - у квітні максимальна ставка сягнула 145%.
Нині американський збір на більшість китайського імпорту становить 30%, а Китай запровадив 10% мито на імпорт товарів із США.
Нещодавно Вашингтон і Пекін домовилися продовжити торговельне перемир'я ще на 90 днів, надавши переговорним делегаціям більше часу для досягнення угоди.
У липні міністр фінансів Скотт Бессент визначив підтримку Китаєм санкційної нафти як центральну точку суперечностей під час останнього раунду торговельних переговорів, що відбулися у Швеції.
Вашингтон давно скаржиться, що Іран і Росія використовують доходи від експорту нафти для фінансування тероризму та інших дестабілізуючих дій у світі. Попри санкції США, Пекін є найбільшим імпортером іранської нафти та другим за величиною імпортером російської нафти.
Окрім імпорту російської та іранської нафти, Бессент також заявив, що США прагнуть обмежити статус Китаю як світової "фабрики". Раніше він закликав Китай скоротити свій масовий експортно-орієнтований сектор економіки та збільшити участь у глобальній торгівлі як імпортного партнера.
Додамо, що наприкінці липня адміністрація Трампа фактично призупинила нові обмеження на експорт технологій до Китаю. Рішення було ухвалене, щоб не ускладнювати торговельні переговори з Пекіном.