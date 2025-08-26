Трамп готовий відвідати Китай і зустрітися з Сі Цзіньпіном: названо терміни

Президент Дональд Трамп анонсував візит до Китаю та зустріч із президентом Сі Цзіньпіном для продовження переговорів щодо нової торговельної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У понеділок глава Білого дому заявив, що США та Китай - дві найбільші економіки світу - "матимуть чудові відносини".

Водночас, Трамп застеріг, що при бажанні міг би "знищити Китай", використовуючи "неймовірні козирі", які має у своєму розпорядженні.

"У нас значно більші й кращі козирі, ніж у них. Вони мають певні козирі. У нас є неймовірні козирі. Але я не хочу їх використовувати. Якби я це зробив, це знищило б Китай", - сказав президент журналістам в Овальному кабінеті.

Не зовсім зрозуміло, чи мав Трамп на увазі під "козирями" економічні важелі, політичний вплив чи щось інше.

Крім того, американський лідер зазначив, що нещодавно говорив із головою КНР Сі Цзіньпіном та розглядає можливість поїздки у Китай для переговорів.

За його словами, він імовірно відвідає Пекін цього року або на початку 2026 року.