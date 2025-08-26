ua en ru
Трамп готов посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином: названы сроки

Вторник 26 августа 2025 04:15
Трамп готов посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином: названы сроки Фото: президенты Китая Си Цзиньпин и США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Дональд Трамп анонсировал визит в Китай и встречу с президентом Си Цзиньпином для продолжения переговоров по новому торговому соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В понедельник глава Белого дома заявил, что США и Китай - две крупнейшие экономики мира - "будут иметь прекрасные отношения".

В то же время, Трамп предостерег, что при желании мог бы "уничтожить Китай", используя "невероятные козыри", которыми располагает.

"У нас значительно большие и лучшие козыри, чем у них. Они имеют определенные козыри. У нас есть невероятные козыри. Но я не хочу их использовать. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай", - сказал президент в Овальном кабинете.

Не совсем понятно, имел ли Трамп в виду под "козырями" экономические рычаги, политическое влияние, либо что-то другое.

Кроме того, американский лидер отметил, что недавно говорил с председателем КНР Си Цзиньпином и рассматривает возможность поездки в Китай для переговоров.

По словам, вероятно посетит Пекин в этом году или в начале 2026 года.

Таможенная война США и Китая

В течение этого года Трамп несколько раз повышал пошлины на импорт китайских товаров - в апреле максимальная ставка достигла 145%.

Сейчас американский сбор на большинство китайского импорта составляет 30%, а Китай ввел 10% пошлину на импорт товаров из США.

Недавно Вашингтон и Пекин договорились продлить торговое перемирие еще на 90 дней, предоставив переговорным делегациям больше времени для достижения соглашения.

В июле министр финансов Скотт Бессент определил поддержку Китаем санкционной нефти как центральную точку противоречий во время последнего раунда торговых переговоров, состоявшихся в Швеции.

Вашингтон давно жалуется, что Иран и Россия используют доходы от экспорта нефти для финансирования терроризма и других дестабилизирующих действий в мире. Несмотря на санкции США, Пекин является крупнейшим импортером иранской нефти и вторым по величине импортером российской нефти.

Кроме импорта российской и иранской нефти, Бессент также заявил, что США стремятся ограничить статус Китая как мировой "фабрики". Ранее он призвал Китай сократить свой массовый экспортно-ориентированный сектор экономики и увеличить участие в глобальной торговле в качестве импортного партнера.

Добавим, что в конце июля администрация Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай. Решение было принято, чтобы не усложнять торговые переговоры с Пекином.

Китай Си Цзиньпинь
