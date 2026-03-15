Трамп готовий відновити нафтові санкції проти РФ, але за однієї умови

03:12 15.03.2026 Нд
2 хв
Президент СШа заявив, що хоче мати нафту "для всього світу"
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава Білого дому Дональд Трамп обіцяє відновити нафтові санкції проти РФ, якщо на енергетичному ринку пройде криза і ціни стабілізуються.

Американський лідер на запитання про його рішення тимчасово скасувати деякі санкції проти РФ (що стосуються нафти) відповів:

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту", - сказав він.

Трамп додав, що санкції, які були введені проти Москви з початку 2022 року, тобто після вторгнення Росії в Україну ,"повернуться, щойно криза закінчиться".

Президента США також запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він не відповів однозначно, а спрямував свій гнів на українського президента Володимира Зеленського, заявивши по телефону:

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду", - сказав Трамп.

Як відомо, після блокування Іраном Ормузької протоки нафтовий ринок зазнав кризи, оскільки танкери з "чорним золотом" не змогли пройти протоку та доставляти енергоресурс в потрібні точки.

США не передбачили такий крок і зіштовхнулись у своїй країні зі значним ростом цін на бензин. Тому Трамп вирішив частково скасувати санкції проти РФ у галузі нафти.

Від цього виграла Росія, яка торгує нафтою та поповнює таким чином свій воєнний бюджет. Як повідомив Зеленський, агресор отримає через скасування санкцій близько 10 мільярдів доларів.

Тегеран вирішив розблокувати Ормузьку протоку для танкерів тих країн, які не залучені у війну проти Ірану. Вже з'явилась інформація, що Індійські такнери з нафтою перетнули протоку.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп