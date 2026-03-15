Трамп готовий відновити нафтові санкції проти РФ, але за однієї умови

Американський лідер на запитання про його рішення тимчасово скасувати деякі санкції проти РФ (що стосуються нафти) відповів:

"Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту", - сказав він.

Трамп додав, що санкції, які були введені проти Москви з початку 2022 року, тобто після вторгнення Росії в Україну ,"повернуться, щойно криза закінчиться".

Президента США також запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій, він не відповів однозначно, а спрямував свій гнів на українського президента Володимира Зеленського, заявивши по телефону:

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду", - сказав Трамп.