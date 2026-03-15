Трамп готов возобновить нефтяные санкции против РФ, но при одном условии

Глава Белого дома Дональд Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против РФ (касающиеся нефти) ответил:
"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть", - сказал он.
Трамп добавил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, то есть после вторжения России в Украину,"вернутся, как только кризис закончится".
Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно отмены санкций, он не ответил однозначно, а направил свой гнев на украинского президента Владимира Зеленского, заявив по телефону:
"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", - сказал Трамп.
Как известно, после блокирования Ираном Ормузского пролива нефтяной рынок испытал кризис, поскольку танкеры с "черным золотом" не смогли пройти пролив и доставлять энергоресурс в нужные точки.
США не предусмотрели такой шаг и столкнулись в своей стране со значительным ростом цен на бензин. Поэтому Трамп решил частично отменить санкции против РФ в области нефти.
От этого выиграла Россия, которая торгует нефтью и пополняет таким образом свой военный бюджет. Как сообщил Зеленский, агрессор получит из-за отмены санкций около 10 мильярдов долларов.
Тегеран решил разблокировать Ормузский пролив для танкеров тех стран, которые не вовлечены в войну против Ирана. Уже появилась информация, что Индийские такнеры с нефтью пересекли пролив.