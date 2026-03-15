Трамп готов возобновить нефтяные санкции против РФ, но при одном условии

03:12 15.03.2026 Вс
2 мин
Президент США заявил, что хочет иметь нефть "для всего мира"
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Глава Белого дома Дональд Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются.

Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против РФ (касающиеся нефти) ответил:

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть", - сказал он.

Трамп добавил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, то есть после вторжения России в Украину,"вернутся, как только кризис закончится".

Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно отмены санкций, он не ответил однозначно, а направил свой гнев на украинского президента Владимира Зеленского, заявив по телефону:

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", - сказал Трамп.

Как известно, после блокирования Ираном Ормузского пролива нефтяной рынок испытал кризис, поскольку танкеры с "черным золотом" не смогли пройти пролив и доставлять энергоресурс в нужные точки.

США не предусмотрели такой шаг и столкнулись в своей стране со значительным ростом цен на бензин. Поэтому Трамп решил частично отменить санкции против РФ в области нефти.

От этого выиграла Россия, которая торгует нефтью и пополняет таким образом свой военный бюджет. Как сообщил Зеленский, агрессор получит из-за отмены санкций около 10 мильярдов долларов.

Тегеран решил разблокировать Ормузский пролив для танкеров тех стран, которые не вовлечены в войну против Ирана. Уже появилась информация, что Индийские такнеры с нефтью пересекли пролив.

