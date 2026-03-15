Трамп готов возобновить нефтяные санкции против РФ, но при одном условии

Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против РФ (касающиеся нефти) ответил:

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть", - сказал он.

Трамп добавил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, то есть после вторжения России в Украину,"вернутся, как только кризис закончится".

Президента США также спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров относительно отмены санкций, он не ответил однозначно, а направил свой гнев на украинского президента Владимира Зеленского, заявив по телефону:

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", - сказал Трамп.