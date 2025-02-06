Офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна" .

"Його (плану - ред.) ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа", - сказав Зеленський.

За словами президента, у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інаугурації Трампа.

Зеленський також висловив переконання, що "наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів".

Він також переконаний, що буде багато інформації щодо потенційного плану "в Києві, не в Києві", десь це може збігатися з реальністю, але в більшості - ні.

"Дочекаємось все-таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", - додав Зеленський.