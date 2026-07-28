Трамп готовий підірвати гору з ядерним об'єктом в Ірані

Трамп знову погрожує знищити Пікакс

Спочатку президент заявив, що не потрібно, щоб прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Бібі - ред.) нагадував йому про це питання та оголошував всьому світу.

"Бібі каже мені це, бо хоче, щоб я залишався залученим", - уточнив Трамп.

І зауважив, що завдяки Космічним силам США мають найкращі камери у світі, які сфокусовані на Ірані.

"Ми точно знаємо, що відбувається на горі Пікакс", - впевнений Трамп.

Він назвав питання знищення ядерного об'єкту Ірану "невеликою проблемою".

"Нам доведеться знищити Пікакс, якщо ми не укладемо угоду. Ми можемо дуже легко з цим впоратися", - додав Трамп.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Трамп схиляється до розширення військових операцій США в Ірані. Це сталося після кількох днів брифінгів за участю високопосадовців.

США, починаючи з 15 липня та в ніч на 16 липня, завдали по Ірану дві серії атак. Під ударом опинилися різні військові об'єкти Тегерана і навіть танкер.