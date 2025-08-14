Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico

Президент США Дональд Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Усі три співрозмовники - європейський дипломат, британський чиновник і людина, поінформована про телефонну розмову Трампа з Європою та Україною в середу, - сказали одну й ту саму інформацію.
За їхніми словами, у разі досягнення припинення вогню, США готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ.
Однак, як уточнило джерело, знайоме з розмовою, Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО.
Водночас президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки. Він лише обговорив ширшу концепцію.
Згідно зі словами британського чиновника, Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають бути частиною остаточного врегулювання питання війни. Також американський лідер вважає, що США зіграли в цьому ключову роль.
Далі видання пише, що якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні, хоч і продадуть зброю в Європу для використання Україною.
"Поставки, ймовірно, будуть обмеженими і, безсумнівно, розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", - пише Politico.
Однак не зовсім зрозуміло, такий висновок робить редакція чи це сказали джерела.
Нагадаємо, що вже завтра, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним. Лідери говоритимуть про війну в Україні, а точніше - її завершення.
Зустріч відбудеться без президента України Володимира Зеленського, через що в Європі висловили занепокоєння, що там вирішиться доля України та європейської безпеки.
Саме з цієї причини лідери "Коаліції рішучих" разом із Зеленським у середу, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США.
Незабаром після зустрічі Зеленський заявив, що Трамп підтримує надійні гарантії безпеки для України і готовий брати участь у наданні гарантій.
"Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь", - зазначив Зеленський.
До слова, увечері "Коаліція рішучих" опублікувала заяву, в якій виступила проти того, щоб ЗСУ мали будь-які обмеження в рамках можливої мирної угоди. Також лідери проти, щоб у Москви було право вето на шлях України до НАТО та ЄС.
Говорячи про тристоронню зустріч, зазначимо, що за даними CBS News, зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Джерела кажуть, що США вже шукають місце.