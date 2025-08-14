Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico

Президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Все три собеседника - европейский дипломат, британский и чиновник и человек, проинформированный о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду - сказали одну и ту же информацию.
По их словам, в случае достижения прекращения огня, США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной будущей агрессии РФ.
Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.
В то же время президент США не уточнил, что именно он имел ввиду под гарантиями безопасности. Он лишь обсудил более широкую концепцию.
Согласно слов британского чиновника, Трамп признает, что гарантии безопасности со стороны США должны быть частью окончательного урегулирования вопроса войны. Также американский лидер считает, что США сыграли в этом ключевую роль.
Далее издание пишет, что какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или военных напрямую Украине, хоть и продадут орудие в Европу для использование Украиной.
"Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", - пишет Politico.
Однако не совсем ясно, такой вывод делает редакция или же это сказали источники.
Напомним, что уже завтра, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Лидеры будут говорить о войне в Украине, а точнее - ее завершении.
Встреча пройдет без президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего в Европе выразили обеспокоенность, что там решиться судьба Украины и европейской безопасности.
Именно по этой причине лидеры "Коалиции решительных" вместе с Зеленским в среду, 13 августа, провели видеоконференцию с президентом США.
Вскоре после встречи Зеленский заявил, что Трамп поддерживает надежные гарантии безопасности для Украины и готов участвовать в предоставлении гарантий.
"Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня, кстати, президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать", - отметил Зеленский.
К слову, вечером "Коалиция решительных" опубликовала заявление, в котором выступила против того, чтобы ВСУ имели какие-либо ограничения в рамках возможной мирной сделки. Также лидеры против, чтобы у Москвы было право вето на путь Украины в НАТО и ЕС.
Говоря о трехсторонней встрече, отметим, что по данным CBS News, встреча Трампа, Зеленского и Путина может состоятся уже в конце следующей недели. Источники говорят, что США уже ищут место.