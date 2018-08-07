Трамп готов провести вторую встречу с Ким Чен Ыном

Об этом он написал в письме северокорейскому лидеру

Президент США Дональд Трамп готов провести вторую встречу с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болто, передает Reuters.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею (КНДР), чтобы встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном.

Болтон в интервью Fox News заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с лидером КНДР.

"Нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - сказал Болтон.

Также он подчеркнул, что Северная Корея не предприняла необходимые шаги для денуклеаризации.

По словам Болтона, отмена и смягчение санкций в отношении Северной Кореи не рассматривается.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме лидеру КНДР предложил отправить Помпео в Северную Корею.

Кроме того, по словам Болтона, Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном в любое время.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп написал ответ на письмо главы Ким Чен Ына и передал его через госсекретаря США Майка Помпео.

2 августа сообщалось, что Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына. В письме Ким Чен Ын сообщил о нерушимости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Отметим, что это не первое письмо от лидера КНДР, адресованное Трампу. Так, 12 июля 2018 года президент США обнародовал фотографию и перевод письма, который он получил от лидера Северной Кореи, датированного 6 июля.

Отметим, что CNN, ссылаясь на чиновника с глубоким знанием позиции Пхеньяна по этому вопросу, сообщило, что в Северной Корее заявили о "высокой вероятности" второго саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.