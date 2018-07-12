Трамп опублікував лист Кім Чен Ина

Трамп оприлюднив фотографію і переклад листа, який він отримав від лідера Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію і переклад листа, який він отримав від лідера Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ина, датованого 6 липня. Лист Трамп опублікував в Twitter.

Так, у листі північнокорейський лідер зазначив, що "екстраординарні" зусилля Трампа по налагодженню відносин між двома країнами допоможуть створити "нове майбутнє" для Північної Кореї і США. Також він висловив надію на швидку зустріч з Трампом.

Лідер КНДР назвав зустріч з Трампом і підписану двома лідерами спільну заяву початком "нових майбутніх відносин" між країнами. За його словами, поліпшити відносини між США та Північною Кореєю допоможе новий двосторонній саміт

У свою чергу Трамп назвав лист "приємним" і повідомив, що це "великий прогрес".

Фото (twitter.com/realDonaldTrump)

Нагадаємо, раніше Трамп висловив упевненість в тому, що Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни.