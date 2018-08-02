Трампу пришло еще одно письмо от Ким Чен Ына

Новости Политика 02.08.2018 - 20:15
Фото: Трамп и Ким (facebook.comWhiteHouse)
Фото: Трамп и Ким (facebook.comWhiteHouse)

Письмо Трампу от лидера КНДР пришло 1 августа

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп получил новое письмо от лидера Северной Кореи (КНДР) ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

По словам Сандерс, письмо от лидера КНДР Трамп получил в среду, 1 августа. В нем Ким Чен Ын сообщает о нерушимости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

"Продолжающаяся переписка между двумя лидерам направлена на развитие результатов их саммита в Сингапуре и продвижене обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР", - сообщила Сандерс.

Напомним, 2 августа 2018 года президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с ким Чен Ыном. Он также поблагодарил лидеру Северной Кореи за передачу останков американских военных, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Добавим, что 12 июля 2018 года Дональд Трамп обнародовал фотографию и перевод письма, который он получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, датированного 6 июля.

Разведка США получила информацию о производстве КНДР новых ракет В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией, - Kyodo
Теги:  КНДР,  Ким Чен Ын,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС