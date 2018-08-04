Трамп передал ответ на письмо Ким Чен Ына

Трамп передал письмо через госсекретаря США Майка Помпео

Президент США Дональд Трамп написал ответ на письмо главы Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына и передал его через госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщил Помпео в Twitter.

"Сегодня у меня была возможность поговорить с моим коллегой из КНДР Ли Ен Хо на форуме АСЕАН. У нас состоялся краткий вежливый разговор. Наша делегация также получила возможность передать ответ Трампа на письмо Ким Чен Ына", - написал госсекретарь США.

Напомним, 2 августа сообщалось, что Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына. В письме Ким Чен Ын сообщил о нерушимости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Отметим, что это не первое письмо от лидера КНДР, адресованное Трампу. Так, 12 июля 2018 года президент США обнародовал фотографию и перевод письма, который он получил от лидера Северной Кореи, датированного 6 июля.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын заключили совместное соглашение, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Вашингтон обязался в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.