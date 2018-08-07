Трамп готовий провести другу зустріч з Кім Чен Ином

Про це він написав у листі північнокорейському лідеру

Президент США Дональд Трамп готовий провести другу зустріч з лідером Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ином. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болто, передає Reuters.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео готовий повернутися в Північну Корею (КНДР), щоб зустрітися з лідером країни Кім Чен Ином.

Болтон в інтерв'ю Fox News заявив, що держсекретар США Майк Помпео готовий повернутися в Північну Корею на чергову зустріч з лідером КНДР.

"Нам потрібна не риторика. Нам потрібна робота з денуклеаризації Північної Кореї", - сказав Болтон.

Також він підкреслив, що Північна Корея не зробила необхідні кроки для денуклеаризації.

За словами Болтона, скасування і пом'якшення санкцій відносно Північної Кореї не розглядається.

Відповідаючи на питання про можливості додаткових зустрічей, Болтон сказав, що Трамп в недавньому листі лідеру КНДР запропонував відправити Помпео в Північну Корею.

Крім того, за словами Болтона, Трамп готовий зустрітися з Кім Чен Ином в будь-який час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп написав відповідь на лист глави Кім Чен Ина і передав його через держсекретаря США Майка Помпео.

2 серпня повідомлялося, що Трамп отримав новий лист від Кім Чен Ина. У листі Кім Чен Ин повідомив про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова. Зазначимо, що це не перший лист від лідера КНДР, адресований Трампу. Так, 12 липня 2018 року президент США оприлюднив фотографію і переклад листа, який він отримав від лідера Північної Кореї, датованого 6 липня.

Зазначимо, що CNN, посилаючись на чиновника з глибоким знанням позиції Пхеньяну з цього питання, повідомило, що у Північній Кореї заявили про "високу ймовірність" другого саміту лідера КНДР Кім Чен Ина і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.