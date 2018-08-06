КНДР рассчитывает на второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, - CNN

По словам северокорейского чиновника, встреча должна состояться в этом году

В Северной Корее заявили о "высокой вероятности" второго саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновника с глубоким знанием позиции Пхеньяна по этому вопросу.

В частности, источник отметил недавний обмен письмами между Трампом и Кимом в качестве положительного признака. Он подчеркнул, что сроки и место проведения саммита еще предстоит определить, но встреча произойдет "спустя некоторое время в этом году".

Напомним, Северная Корея призвала США снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне.

Как сообщало ранее РБК-Украина, государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Азиатским форуме по безопасности в Сингапуре, заявил, что Северная Корея не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и до сих пор нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Он отмечал, что предстоит еще "долгий путь" до лишения КНДР ядерного оружия.

Трамп 1 августа получил новое письмо от лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, в котором лидер КНДР заявил о незыблемости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.