Трамп готов первым в США опробовать вакцину от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в стране зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Он также готов первым пройти вакцинацию.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

"Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу", - процитировала Макинэни Трампа.

Она напомнила, что Трамп уже высказывал готовность первым сделать прививку от COVID-19 зарубежной вакциной.

"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцинацию. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен опробовать ее", - сказала она.

Она отметила, что в Белом доме наиболее перспективной считают разработанную при участии Оксфордского университета вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

"Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской. У нас уже есть шесть американских вакцин, две из которых проходят третью стадию клинических испытаний. Мы разработали их меньше чем за год", - сказала Макинэни.

Напомним, ранее Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится через 4-8 недель.

В то же время главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19.

США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против коронавируса.