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Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19

США, Вторник 25 августа 2020 07:00
Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: РБК-Украина

Трамп заявлял, что хочет получить вакцину до выборов 3 ноября

Директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает опасной спешку с выпуском вакцины от COVID-19. Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет получить вакцину до выборов 3 ноября.

Об этом сообщает Голос Америки.

По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказано ее эффективность - плохая идея.

Опасность такой спешки, полагает Фаучи, заключается в том, что преждевременный выпуск на рынок одной вакцины "затруднит, если не сделает невозможным привлечение людей к тестированию других (вакцин - ред.)".

Отмечается, что ученые и эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность, что Дональд Трамп может оказать давление на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), требуя предоставить вакцину до ноября, дабы повысить свои шансы на переизбрание.

Напомним, Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов 3 ноября.

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