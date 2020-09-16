Вакцина от коронавируса появится через 4-8 недель, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

Об этом он сказал в интервью Fox and Friends.

"Я ускорил процесс с FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - ред.)... У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель... У нас есть много отличных компаний", - заявил он.

Напомним, ранее Трамп уже называл сроки появления вакцины, которая, по его словам, должна быть готова до конца года, а может даже до конца октября.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - сказал Трамп в начале сентября.

Как писало РБК-Украина, главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По его мнению, использование вакцины против коронавируса в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

Кроме этого, ранее США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против коронавируса. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.