США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против COVID-19

Фото: лекарство и шприц (РБК-Украина)

Вакцинация будет осуществляться бесплатно

Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

Об этом пишет "Голос Америка".

В заявлении Белого дома говорится, что производство параллельно с клиническими испытаниями позволить ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже к концу года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов 3 ноября.

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса.