ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против COVID-19

Вашингтон, Среда 12 августа 2020 05:13
США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против COVID-19
Фото: лекарство и шприц (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вакцинация будет осуществляться бесплатно

Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

Об этом пишет "Голос Америка".

В заявлении Белого дома говорится, что производство параллельно с клиническими испытаниями позволить ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже к концу года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов 3 ноября.

РБК-Украина писало, что президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь