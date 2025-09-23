Трамп - геймченджер у війні з Росією, - Зеленський

Журналісти, реагуючи на пост Трампа в Truth Social, запитали у Зеленського, чи може факт того, що американський президент повірив у можливості України повернути території, бути геймченджером у війні з РФ.

"Трамп - це геймченджер. Сам по собі. Якщо він буде впевненим в Україні. І, я думаю, він ближчий до цього. Тому тільки Трамп може станом на сьогодні. У світі не так багато гравців, які можуть бути геймченджерами, але Трамп до цього найближче", - відповів український президент.