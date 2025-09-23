Трамп - геймченджер в войне с Россией, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп - это тот фактор, который может кардинально менять ситуацию в войне России против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.
Журналисты, реагируя на пост Трампа в Truth Social, спросили у Зеленского, может ли факт того, что американский президент поверил в возможности Украины вернуть территории, быть геймченджером в войне с РФ.
"Трамп - это геймченджер. Сам по себе. Если он будет уверенным в Украине. И, я думаю, он ближе к этому. Поэтому только Трамп может по состоянию на сегодня. В мире не так много игроков, которые могут быть геймченджерами, но Трамп к этому ближе всего", - ответил украинский президент.
Сегодня, 23 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Украины и США на полях ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. После встречи Трамп написал в Truth Social, что Украина при поддержке Европы способна вернуть все свои территории. И, возможно, даже пойти дальше, но не уточнил, что имеет здесь в виду.
По словам Зеленского, такому изменению мнения Трампа послужила их встреча на Генассамблее. Более того, Трамп, как рассказал Зеленский, начал больше ему доверять. Причина в том, что российский диктатор, в отличие от Украины, делится с американским лидером неправдивой информацией.
Кроме того, Трамп сегодня заявил, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным не привели к желаемому результату и "уже ничего не значат".