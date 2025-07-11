Трамп думає про новий пакет допомоги Україні на сотні мільйонів, - Politico

За словами обізнаних джерел, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж за тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, що включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Трамп пообіцяв, що допомогу буде відновлено.

Очікується, що гроші на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який дає змогу Пентагону вилучати зброю з американських військових запасів для України. У фонді, як і раніше, перебуває близько 3,8 мільярда доларів.

Примітно, що Трамп анонсував "важливу новину" щодо Росії, не пояснивши, про що саме йдеться.

"Ви побачите, що буде", - зазначив він після того, як Росія вдарила в районі пологового будинку в Харкові.

Ані Білий дім, ані Пентагон не відповіли журналістам щодо коментаря про пакет допомоги.

Пакет допомоги Україні, постачання якого було припинено цього місяця, включав зенітні ракетні комплекси Patriot і сотні одиниць високоточної зброї, яку Україна використовує як у наступальних, так і в оборонних цілях.