Трамп думає про новий пакет допомоги Україні на сотні мільйонів, - Politico

Президент Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги для України вартістю в сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами обізнаних джерел, обговорення цього питання відбулися трохи більше ніж за тиждень після того, як Пентагон раптово призупинив частину наявного пакету допомоги, що включав тисячі артилерійських снарядів і високоточних боєприпасів. Трамп пообіцяв, що допомогу буде відновлено.
Очікується, що гроші на новий пакет допомоги надійдуть із фонду, який дає змогу Пентагону вилучати зброю з американських військових запасів для України. У фонді, як і раніше, перебуває близько 3,8 мільярда доларів.
Примітно, що Трамп анонсував "важливу новину" щодо Росії, не пояснивши, про що саме йдеться.
"Ви побачите, що буде", - зазначив він після того, як Росія вдарила в районі пологового будинку в Харкові.
Ані Білий дім, ані Пентагон не відповіли журналістам щодо коментаря про пакет допомоги.
Пакет допомоги Україні, постачання якого було припинено цього місяця, включав зенітні ракетні комплекси Patriot і сотні одиниць високоточної зброї, яку Україна використовує як у наступальних, так і в оборонних цілях.
Минулого тижня США тимчасово призупинили постачання деяких видів озброєння в Україну. Як пояснили в Білому домі, це пов'язано з перевіркою запасів на складах.
Пізніше президент США Дональд Трамп заявив про рішення відновити допомогу Україні. За його словами, російський диктатор Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей.
За даними ЗМІ, рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалив глава Пентагону Піт Гегсет, не попередивши про це ні Трампа, ні Конгрес.
Прихильники Трампа в Сенаті зажадали розслідувати дії міністра оборони США, зазначивши, що Гегсет зробив це без схвалення президента.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота з партнерами над посиленням обороноздатності держави. Він зазначив, що ведеться активна робота над новими постачаннями зброї, її збільшеним виробництвом в Україні, а також над кращим забезпеченням української армії.
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