Трамп думает о новом пакете помощи Украине на сотни миллионов, - Politico

Президент Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины стоимостью в сотни миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам осведомленных источников, обсуждения этого вопроса состоялись чуть более чем через неделю после того, как Пентагон внезапно приостановил часть существующего пакета помощи, который включал тысячи артиллерийских снарядов и высокоточных боеприпасов. Трамп пообещал, что помощь будет возобновлена.
Ожидается, что деньги на новый пакет помощи поступят из фонда, который позволяет Пентагону изымать оружие из американских военных запасов для Украины. В фонде по-прежнему находится около 3,8 миллиарда долларов.
Примечательно, что Трамп анонсировал "важную новость" по поводу России, не пояснив, о чем именно идет речь.
"Вы увидите, что будет", - отметил он после того, как Россия ударила в районе роддома в Харькове.
Ни Белый дом, ни Пентагон не ответили журналистам по поводу комментария о пакете помощи.
Пакет помощи Украине, поставки которого были приостановлены в этом месяце, включал 30 зенитных ракетных комплексов Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое Украина использует как в наступательных, так и в оборонительных целях.
На прошлой неделе США временно приостановили поставки некоторых видов вооружения в Украину. Как пояснили в Белом доме, это связано с проверкой запасов на складах.
Позже президент США Дональд Трамп заявил о решении возобновить помощь Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ответственен за многочисленные убийства людей.
По данным СМИ, решение приостановить поставки оружия Украине принял глава Пентагона Пит Хегсет, не предупредив об этом ни Трампа, ни Конгресс.
Сторонники Трампа в Сенате потребовали расследовать действия министра обороны США, отметив, что Хегсет сделал это без одобрения президента.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа с партнерами над усилением обороноспособности государства. Он отметил, что ведется активная работа над новыми поставками оружия, его увеличенным производством в Украине, а также над лучшим обеспечением украинской армии.
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