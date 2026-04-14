Трамп дотиснув Нетаньягу: Ізраїль погодився на прямі переговори з Ліваном

Державний секретар США Марко Рубіо готує історичну дипломатичну зустріч, яка може змінити хід війни на Близькому Сході. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться прямі переговори між послами Ізраїлю та Лівану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
В Axios акцентують, що подібних прямих переговорів між цими сусідами не було з 1993 року. Але постійне знищення бойовиків "Хезболли", які влаштовує Ізраїль на території Лівану, змушує вести переговорний процес. На його швидкий початок міг вплинути президент США Дональд Трамп.
Згідно з джерелами видання, на порядку денному стоятимуть три ключові питання:
У переговорах візьмуть участь окрім Марко Рубіо братимуть участь посол США в Лівані Мішель Ісса, радник Держдепу Майкл Нідхем, а також посли Ізраїлю та Лівану - Єхіель Лейтер і Нада Хамаде.
"Як прямий наслідок безрозсудних дій "Хезболли", ізраїльський та ліванський уряди беруть участь у відкритих, прямих дипломатичних переговорах на високому рівні за посередництва Сполучених Штатів. Ізраїль воює з "Хезболлою", а не з Ліваном, тому немає жодної причини, чому два сусіди не повинні переговорювати", - зазначили у Держдепі США.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу тривалий час відкидав будь-яку можливість прямого діалогу з ліванським урядом.
Дональд Трамп вимагає негайної деескалації й хоче швидких результатів. Саме після розмови з президентом США Нетаньягу погодився на перший крок у мирному процесі, зазначає Axios.
Попри припинення вогню між США та Іраном Ізраїль продовжував завдавати ударів по "Хезболлі" в Лівані. Прем'єр Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.
Зі свого боку Ліван і США просили Ізраїль призупинити атаки по "Хезболлі". Принаймні до того часу, коли почнуться переговори між Ізраїлем і Ліваном цього тижня.