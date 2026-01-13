Трамп досі не дав згоди на підтримку європейських військ в Україні після війни, - FT

Президент США Дональд Трамп досі не дав згоди на підтримку європейських військ у разі їхнього введення в Україну після завершення бойових дій.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання з посиланням на трьох посадовців, ознайомлених з планами, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії та президентка Європейської комісії планують зустрітися з Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.
Союзники Києва по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою американського лідера у питанні гарантій безпеки для Києва після припинення вогню.
За даними Financial Times, посадовці обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу наступного тижня, і в ній можуть взяти участь інші лідери так званої "коаліції охочих" - держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки цих країн також планували провести окрему зустріч.
На зустрічі лідерів у Давосі Трамп має отримати схвалення щодо угод, укладених з його переговорною командою щодо України минулого тижня в Парижі.
"Без США нічого з цього не станеться", - сказав європейський посадовець, який брав участь у переговорах у Парижі, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню.
Нагадаємо, 6 січня прем'єр у Парижі президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
За даними ЗМІ, Британія та Франція розглядають можливість направлення до 15 тисяч військовослужбовців в Україну. Однак це значно менше, ніж плани, які раніше обговорювалися в рамках "коаліції охочих".
Німеччина заявила про готовність підтримувати можливий режим припинення вогню, але без зобов’язань щодо відправки власних військ в Україну.
Канада допускає розміщення своїх військ після підписання мирної угоди. Бельгія також підтвердила готовність сприяти забезпеченню миру після завершення війни.
Тим часом Італія та Румунія виключили можливість відправки своїх військ на територію України в межах гарантій безпеки.