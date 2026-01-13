Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в Украине после войны, - FT

Президент США Дональд Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в случае их ввода в Украину после завершения боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание со ссылкой на трех чиновников, ознакомленных с планами, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании и президент Европейской комиссии планируют встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Союзники Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой американского лидера в вопросе гарантий безопасности для Киева после прекращения огня.
По данным Financial Times, чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе, и в ней могут принять участие другие лидеры так называемой "коалиции желающих" - государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали провести отдельную встречу.
На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение относительно соглашений, заключенных с его переговорной командой по Украине на прошлой неделе в Париже.
"Без США ничего из этого не произойдет", - сказал европейский чиновник, который участвовал в переговорах в Париже, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.
Напомним, 6 января премьер в Париже президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.
По данным СМИ, Великобритания и Франция рассматривают возможность направления до 15 тысяч военнослужащих в Украину. Однако это значительно меньше, чем планы, которые ранее обсуждались в рамках "коалиции желающих".
Германия заявила о готовности поддерживать возможный режим прекращения огня, но без обязательств по отправке собственных войск в Украину.
Канада допускает размещение своих войск после подписания мирного соглашения. Бельгия также подтвердила готовность содействовать обеспечению мира после завершения войны.
Тем временем Италия и Румыния исключили возможность отправки своих войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.