RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в Украине после войны, - FT

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку европейских войск в случае их ввода в Украину после завершения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на трех чиновников, ознакомленных с планами, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании и президент Европейской комиссии планируют встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Союзники Киева по G7 хотят присоединиться к запланированной встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой американского лидера в вопросе гарантий безопасности для Киева после прекращения огня.

По данным Financial Times, чиновники обсуждают детали встречи, которая должна состояться в среду на следующей неделе, и в ней могут принять участие другие лидеры так называемой "коалиции желающих" - государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности этих стран также планировали провести отдельную встречу.

На встрече лидеров в Давосе Трамп должен получить одобрение относительно соглашений, заключенных с его переговорной командой по Украине на прошлой неделе в Париже.

"Без США ничего из этого не произойдет", - сказал европейский чиновник, который участвовал в переговорах в Париже, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции развернуть войска в Украине после прекращения огня.

 

Гарантии безопасности

Напомним, 6 января премьер в Париже президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

По данным СМИ, Великобритания и Франция рассматривают возможность направления до 15 тысяч военнослужащих в Украину. Однако это значительно меньше, чем планы, которые ранее обсуждались в рамках "коалиции желающих".

Германия заявила о готовности поддерживать возможный режим прекращения огня, но без обязательств по отправке собственных войск в Украину.

Канада допускает размещение своих войск после подписания мирного соглашения. Бельгия также подтвердила готовность содействовать обеспечению мира после завершения войны.

Тем временем Италия и Румыния исключили возможность отправки своих войск на территорию Украины в рамках гарантий безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГарантии безопасности