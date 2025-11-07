Трамп дорікнув Європі і став на захист Орбана в поставках нафти з РФ

Журналіст запитав у Трампа, чи готові США зробити винятки із санкцій для Угорщини.

"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - відповів американський лідер.

Він згадав, що "є ще одна країна", у якої така сама проблема.

Також Трамп додав, що багато хто з європейських країн не стикається з такими ж труднощами, як Угорщина, але вони "купують багато нафти і газу в Росії".