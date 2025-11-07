UA

Економіка

Трамп дорікнув Європі і став на захист Орбана в поставках нафти з РФ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США розглядають можливість винятків із санкцій, щоб Угорщина змогла продовжити імпорт російської нафти. Їй нібито складно знайти альтернативу.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном заявив президент США Дональд Трамп.

Журналіст запитав у Трампа, чи готові США зробити винятки із санкцій для Угорщини.

"Ми розглядаємо це питання, тому що їй дуже важко отримувати нафту і газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає переваги у вигляді виходу до моря. Це велика країна, велика країна, але в неї немає моря. У них немає портів. Тому це серйозна проблема", - відповів американський лідер.

Він згадав, що "є ще одна країна", у якої така сама проблема.

Також Трамп додав, що багато хто з європейських країн не стикається з такими ж труднощами, як Угорщина, але вони "купують багато нафти і газу в Росії".

Санкції США

Нагадаємо, Угорщина за понад три роки з початку повномасштабної війни Росії проти України не диверсифікувала імпорт нафти і газу. Вона продовжує активно купувати російські енергоносії, незважаючи на плани ЄС повністю відмовитися від них.

При цьому Хорватія пропонувала Угорщині альтернативу - Адріатичний трубопровід. Завдяки йому єдиний угорський НПЗ міг би забезпечити близько 80% своїх потреб.

Після того як США запровадили санкції проти "Лукойла" і "Роснефти", влада Угорщини не змінила своєї позиції щодо російської нафти і не хоче розглядати альтернативи.

Натомість прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до президента США Дональда Трампа, щоб просити про винятки із санкцій.

